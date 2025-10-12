ଶଙ୍ଖ ଛାଡି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଜୟ; ଭୋଟ ପୋଛି ନେବି କହିଲେ ଘାସିରାମ - NUAPADA BY ELECTION 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 12, 2025 at 8:15 PM IST
ନୂଆପଡା: ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଶଙ୍ଖ ଛାଡି ପଦ୍ମ ଧରିବା ପରେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସାକ୍ଷାତକାର । ଏହି ଅବସରରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ନେଇ ସେ ହଜାରେ ପ୍ରତିଶତ ଆଶାବାଦୀ । ମାଟିର ପୁଅ ଭାବେ ଭୋଟ ପୋଛି ନେବେ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ଦୃଢୋକ୍ତି । ନୂଆପଡା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ପଡିବ ଭୋଟ ।
ପ୍ରଶ୍ନ- ଦିବଂଗତ ନୂଆପଡା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଶଙ୍ଖ ଛାଡି ପଦ୍ମ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପାକାଇବ କି ?
ଉତ୍ତର -ଶଙ୍ଖ ଦଳରେ ଥିଲେ ଯେ କିଛି ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ରହିଥିଲା, ପଦ୍ମ ଦଳକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସିମ୍ପାଥିକ ଭୋଟ ପାଇବେ ନାହିଁ । କାରଣ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ-ଜୟ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ନୂଆପଡାର ଅଧିକ ବିକାଶ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶଙ୍ଖ ଛାଡି ପଦ୍ମ ଧରିରେ କି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ?
ଉତ୍ତର- ଅଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସମୟରେ ନୂଆପଡାର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚାଷୀଙ୍କ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଳ ସେଚନ, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ଦୁର୍ନୀତି ଅଧିକ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ-ବିଜେପି ଗଲା ପରେ ବିଜେପି ଦଳୀୟ ଭୋଟ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସିମ୍ପାଥିକ ଭୋଟ ମିଶି ବିଜେପିର ଭୋଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କି ?
ଉତ୍ତର- ଭୋଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜେପିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ରହିଛି, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା, ଯଦୁ ମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଢ଼ୀ, ହୋମ ସିଂ ଖାମସିଂ, ଗୋଲଡି ସୋନିଆ ଜୈନ ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜେପିରେ ରହିଛି । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦକୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ।
ପ୍ରଶ୍ନ-ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ ?
ଉତ୍ତର -ମୋର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେଲା । ମୋତେ ମାଟିର ମଣିଷ ଆଦିବାସୀ ନେତା ବୋଲି ଏକତରଫା ଭୋଟ ଦେବେ ଭୋଟର ।
ପ୍ରଶ୍ନ -ବିଜୟୀ ନେଇ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ?
ଉତ୍ତର- 1000ପ୍ରତିଶତ ଆଶାବାଦୀ । ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ-ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ 9000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯୁବ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନା ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ?
ଉତ୍ତର-ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରି ଭୋଟ ଦେବେ, ଯୁବକ ମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମୋତେ ହିଁ ଯୁବକ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ-ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କଲେ ଲୋକ କେତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ?
ଉତ୍ତର- ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥର ମୋର ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା