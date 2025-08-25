ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ନୂଆଁ ଖାଆନ୍ତି ପଥର୍ଲାବାସୀ ? କଣ କୁହେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ - NUAKHAI FESTIVAL 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 25, 2025 at 3:52 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ପଶ୍ଚମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ । ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆଁ ଖାଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପଥର୍ଲା, ବାହାଦୂର ପଦର ଓ ପଲସାପଡା ଅଞ୍ଚଳର ୫ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକେ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟରେ ନୂଆ ଖାଇବା ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରଥମୀ ଅର୍ଥାତ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମବାସ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦଶହରାରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ।
କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ନୂଆଁ ଖାଆନ୍ତି ପଥର୍ଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ?
ପଥର୍ଲା ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଝଙ୍କାର ବା ପୂଜାରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯେ, ନାଗବଂଶ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର ଗଙ୍ଗବଂଶ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପଥର୍ଲା ଗାଁର ଗନ୍ତିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଗବଂଶ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ମହାରାଜ ଗନ୍ତିଆଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଗନ୍ତିଆଙ୍କୁ ମନ ପସନ୍ଦର ପୁରସ୍କାର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଗନ୍ତିଆ ସର୍ବାଗ୍ରେ ନୂଆଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମାଗିଥିଲେ । ଆଉ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପଥର୍ଲା, ବାହାଦୁର ପଦର, ପଲକା ପଡ଼ା ଆଦି ତିନୋଟି ଗାଁର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବି ଗାଁକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଶାଳ ଓ କୁରେଇ ପତ୍ରରେ ଖଲି ଠୋଲା ତିଆରି କରାଯାଇ ଥାଏ ।ସେଥିରେ ଆମେ ନୂଆଁ ଖାଇଥାଉ । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆଁଖାଇ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରିଥାଉ । "
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆଁଖାଇ ଥାଉ । ଆଜି ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ । ମିଳିମିଶି ଏକା ସଙ୍ଗାରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରିଛୁ । ପିଠାପଣା କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ନୂଆଁ ଖାଇବା ପରେ ଜୁହାର ଭେଟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଷାଠିଆ ଧାନ - NUAKHAI NUA DHANA
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଢୋଲ,ମହୁରୀ ତାଳେ ତାଳେ ବିଭୋର ଘୁଙ୍ଗୁର: ନୂଆଁଖାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମସଗୁଲ କଳାକାର - NUAKHAI FESTIVAL
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ନୂଆଁଖାଇ ? ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଳିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ - NUAKHAI FESTIVAL 2025
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି