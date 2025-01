New Year 2025 wishes Through Sand Art And Miniature Art, ପୁରୀ/ଖୋର୍ଦ୍ଧା: କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି ୨୦୨୪ । ଆଜିଠାରୁ ନୂଆବର୍ଷ ୨୦୨୫ର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛି । ନୂଆବର୍ଷକୁ ନେଇ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ନବବର୍ଷ ୨୦୨୫ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ସେହିପରି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବାଲୁକା କଳାରେ ନୂଆବର୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସୂକ୍ଷ୍ମଶିଳ୍ପୀ ଏଲ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ସୂକ୍ଷ୍ମକଳାରେ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ପୁରୀ ଲାଇଟ ହାଉସ ନିକଟ ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ମାନସ ସାହୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ପାର୍କରେ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ବାଲୁକାକଳାରେ ବିଶ୍ୱକୁ Happy New Year 2025ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ ହୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମାନସ । ଏହି ବାଲୁକା କଳାଟି ୨୦ ଫୁଟ ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ । ଏଥିରେ ୧୦ ଟନ ବାଲି ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ୭ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ୨୦୨୫ ନୂଆବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମଙ୍ଗଳ ମୟ ହେଉ ବୋଲି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକୃତି ବାଲିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ । ଯାହାକି ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ମୟ ହେଉ ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବାଲୁକା କଳା:

ସେପଟେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନୂଆବର୍ଷର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମଶିଳ୍ପୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ସୁକ୍ଷ୍ମ ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ ଈଶ୍ୱର ରାଓ । ନୂଆବର୍ଷ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ପେନସିଲ ମୁନରେ ସୁକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସୁକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତି ପାଇଁ ବେସ ପରିଚିତ । ସେହିଭଳି ନୂଆ ଅନ୍ଧାଜରେ ନିଆରା ଭାବରେ ନବ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ/ଖୋର୍ଦ୍ଧା