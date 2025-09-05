ଓଡିଶା ଉପରେ କେମିତି ରହିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ? - LUNAR ECLIPSE 2025

Published : September 5, 2025 at 12:26 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅର୍ଥାତ 2025 ବର୍ଷର ଶେଷ ଗ୍ରହଣ । ଭାରତ ସହ ଏହା ଅନେକ ଦେଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଏଥର ପିତୃପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେମିତି ରହିବ ? କେଉଁ ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିବ ? କେଉଁ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିଷେଧ ରହିବ ? ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ? ଏନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

  • ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: କେଉଁ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ?

ଉତ୍ତର: ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ, ରବିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି । ରାତ୍ର 9ଟା 57 ମିନିଟ 5 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସର୍ବମୋକ୍ଷ ସମୟ ହେଉଛି ରାତ୍ର 1ଟା 26 ମିନିଟ 31 ସେକେଣ୍ଡ । ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର 3 ପ୍ରହର ଅର୍ଥାତ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକ ନିଷେଧ ହେବ । ଅର୍ଥାତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ବେଳା 12ଟା 57 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ଯ ଗ୍ରହଣ ସହ ଦେବନୀତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବ । କାରଣ ସେଦିନ ଭାଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଭାଗବତଙ୍କ ଜନ୍ମଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ । ଘର, ମଠ ଓ ମନ୍ଦିର ଆଦିରେ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏସବୁ 12ଟା 57 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ କରାଯିବ ।"  

  • ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ଉତ୍ତର: ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କିଛି ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥାଏ । ସ୍ପଟିକ ମାଳା, ତୁଳସୀମାଳା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, ଚନ୍ଦନ ମାଳା ଆଦିରେ ଯଦି ନିଜ ଇଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଜପ କରାଯାଏ ତେବେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଧନର କାମନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୈଜୟନ୍ତି ମାଳାରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜପ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଜପ ତପ କରାଯାଏ ତେବେ ହଜାରେ ଗୁଣ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ।    

  • ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିବ ?

ଉତ୍ତର: ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବେ । ଗ୍ରହଣ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭ କରିବ । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଖବର ଆଣିବ । ରାଜ୍ଯରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ଶୁଭ ଖବର ଆଣିବ ।"

  • ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ?

ଉତ୍ତର: ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିଛି । ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ । କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମେଷ, କନ୍ଯା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ ଓ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ।  

  • ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ?

ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯଦି ନାକ୍ଷେତ୍ରିକ ବିଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ କିଛି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ଶୁଭ ନୁହେଁ । ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, ଅଶ୍ବିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ପୂନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ପୂର୍ବାଭଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର । କିଛି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା । 

ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ
        ବୃଷ          ମେଷ     ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର
        ମିଥୁନ          କନ୍ଯା    ଅଶ୍ବିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର
        କର୍କଟ          ତୁଳା    ପୂନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର
        ସିଂହ          ବିଛା    ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର,
        କୁମ୍ଭ           ଧନୁ     ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର 
        ମୀନ          ମକର    ପୂର୍ବାଭଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର
  • ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: ଖାଦ୍ୟ ନିଷେଧ ସମୟ ?

ଉତ୍ତର: ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ଦିନ ଖାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବା । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟ ରାତି 9ରୁ 1ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିବା ଓ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୂଜା କରିବା ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ।"

  • ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: କେମିତି ରହିବ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବ ?

ଉତ୍ତର: ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ବାସ ଓ ଅବିଶ୍ବାସର କୌଣସି ବାତାବରଣ ନାହିଁ । କୌଣସି ବିଷୟର ସୁପ୍ରଭାବ ବା କୁପ୍ରଭାବ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ । ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ସେମାନେ ପରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯୁଗେଯୁଗେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଓ ସଫଳ ହେବା । 

ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରହଣ ଏକ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ଯ । କେଉଁ ପୂରାଣ କାଳରୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଚଳଣି ରହିଛି । ଆଜି ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ତାହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ଥିଲା । ଯାହାକୁ ଗବେଷଣା କରି ଜାଣିପାରୁଛେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଓ କେଉଁଟା ଠିକ୍‌ । ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣା କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ତାଣୁ ଆମେ ଦ୍ବିମତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆମର ବେଦ ଓ ପୂରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ ବିସୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । କିଏ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବ ନାହିଁ ।"  
 

  • ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 2025:

ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର 15 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଏକ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ । ଏହି ପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

