ଓଡିଶା ଉପରେ କେମିତି ରହିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ? - LUNAR ECLIPSE 2025
Published : September 5, 2025 at 12:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅର୍ଥାତ 2025 ବର୍ଷର ଶେଷ ଗ୍ରହଣ । ଭାରତ ସହ ଏହା ଅନେକ ଦେଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଏଥର ପିତୃପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେମିତି ରହିବ ? କେଉଁ ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିବ ? କେଉଁ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିଷେଧ ରହିବ ? ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ? ଏନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
- ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: କେଉଁ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ?
ଉତ୍ତର: ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ, ରବିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି । ରାତ୍ର 9ଟା 57 ମିନିଟ 5 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସର୍ବମୋକ୍ଷ ସମୟ ହେଉଛି ରାତ୍ର 1ଟା 26 ମିନିଟ 31 ସେକେଣ୍ଡ । ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର 3 ପ୍ରହର ଅର୍ଥାତ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକ ନିଷେଧ ହେବ । ଅର୍ଥାତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ବେଳା 12ଟା 57 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ଯ ଗ୍ରହଣ ସହ ଦେବନୀତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବ । କାରଣ ସେଦିନ ଭାଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଭାଗବତଙ୍କ ଜନ୍ମଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ । ଘର, ମଠ ଓ ମନ୍ଦିର ଆଦିରେ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏସବୁ 12ଟା 57 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ କରାଯିବ ।"
- ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?
ଉତ୍ତର: ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କିଛି ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥାଏ । ସ୍ପଟିକ ମାଳା, ତୁଳସୀମାଳା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, ଚନ୍ଦନ ମାଳା ଆଦିରେ ଯଦି ନିଜ ଇଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଜପ କରାଯାଏ ତେବେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଧନର କାମନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୈଜୟନ୍ତି ମାଳାରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜପ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଜପ ତପ କରାଯାଏ ତେବେ ହଜାରେ ଗୁଣ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ।
- ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିବ ?
ଉତ୍ତର: ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବେ । ଗ୍ରହଣ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭ କରିବ । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଖବର ଆଣିବ । ରାଜ୍ଯରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ଶୁଭ ଖବର ଆଣିବ ।"
- ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ?
ଉତ୍ତର: ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିଛି । ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ । କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମେଷ, କନ୍ଯା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ ଓ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ।
- ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ?
ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯଦି ନାକ୍ଷେତ୍ରିକ ବିଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ କିଛି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ଶୁଭ ନୁହେଁ । ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, ଅଶ୍ବିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ପୂନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ପୂର୍ବାଭଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର । କିଛି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା ।
|ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ
|ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ
|ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ
|ବୃଷ
|ମେଷ
|ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର
|ମିଥୁନ
|କନ୍ଯା
|ଅଶ୍ବିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର
|କର୍କଟ
|ତୁଳା
|ପୂନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର
|ସିଂହ
|ବିଛା
|ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର,
|କୁମ୍ଭ
|ଧନୁ
|ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର
|ମୀନ
|ମକର
|ପୂର୍ବାଭଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର
- ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: ଖାଦ୍ୟ ନିଷେଧ ସମୟ ?
ଉତ୍ତର: ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ଦିନ ଖାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବା । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟ ରାତି 9ରୁ 1ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିବା ଓ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୂଜା କରିବା ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ।"
- ETV Bharat ପ୍ରଶ୍ନ: କେମିତି ରହିବ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବ ?
ଉତ୍ତର: ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ବାସ ଓ ଅବିଶ୍ବାସର କୌଣସି ବାତାବରଣ ନାହିଁ । କୌଣସି ବିଷୟର ସୁପ୍ରଭାବ ବା କୁପ୍ରଭାବ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ । ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ସେମାନେ ପରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯୁଗେଯୁଗେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଓ ସଫଳ ହେବା ।
ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରହଣ ଏକ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ଯ । କେଉଁ ପୂରାଣ କାଳରୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଚଳଣି ରହିଛି । ଆଜି ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ତାହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ଥିଲା । ଯାହାକୁ ଗବେଷଣା କରି ଜାଣିପାରୁଛେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଓ କେଉଁଟା ଠିକ୍ । ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣା କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ତାଣୁ ଆମେ ଦ୍ବିମତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆମର ବେଦ ଓ ପୂରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ ବିସୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । କିଏ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବ ନାହିଁ ।"
- ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 2025:
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର 15 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଏକ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ । ଏହି ପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ।
