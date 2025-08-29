ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି - OM BIRLA VISITS PURI
Published : August 29, 2025 at 7:29 PM IST
Lok Sabha Speaker Om Birla Visits Puri ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସହ ଦେଶବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓମ ବିର୍ଲା । ତେବେ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ।
ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି:
ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଲା । ସାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସହ ଦେଶବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି । ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ।’
ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଉପହାରରେ ଦିଆଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣ୍ଡୁଆ:
ଅପରାହ୍ନରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ମାନେ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । ପରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୁମୁଟରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପରେ ବାଇଶି ପାହାଚ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢା଼ରେ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣ୍ଡୁଆ ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ଉପହାର ସ୍ବରୂପ ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ