ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ CEO LIVE - CEO press meet

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଆଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଆସ୍କା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମତଦାନ । ଏହି 5 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ 35 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ମତଦାତା ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । 5 ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 79 ଲକ୍ଷ 69 ହଜାର 8 ଶହ 37 ଜଣ । ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 39 ଲକ୍ଷ 45 ହଜାର । ପୁରୁଷ ଭୋଟ ର 40 ଲକ୍ଷ 33 ହଜାର 992 । ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟର 851 । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 102 କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବା ସିଏପିଏଫ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମିଡ଼ିଆ ସେଣ୍ଟରରୁ ପ୍ରେସମିଟ କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନୀକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ ।ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଆଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଆସ୍କା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମତଦାନ । ଏହି 5 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ 35 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ମତଦାତା ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । 5 ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 79 ଲକ୍ଷ 69 ହଜାର 8 ଶହ 37 ଜଣ । ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 39 ଲକ୍ଷ 45 ହଜାର । ପୁରୁଷ ଭୋଟ ର 40 ଲକ୍ଷ 33 ହଜାର 992 । ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟର 851 । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 102 କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବା ସିଏପିଏଫ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମିଡ଼ିଆ ସେଣ୍ଟରରୁ ପ୍ରେସମିଟ କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନୀକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ ।ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : May 20, 2024, 8:44 AM IST