ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ, ଦେଖନ୍ତୁ LIVE - CEO press meet

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି । 35 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ 265 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି 79 ଲକ୍ଷ 69 ହଜାର 8 ଶହ 37 ଭୋଟର । ସକାଳ 5.30ରୁ ମକ ପୋଲ ପରେ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି । ମକ ପୋଲ ସମୟରେ 40 ବାଲଟ ୟୁନିଟ, 60 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ଓ 125 ଭିଭିପାଟରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । 9162 ବୁଥରେ ଭୋଟର ମତଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।5 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ 35 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ମତଦାତା ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । 5 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 40 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 35 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ 265 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । 5 ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 79 ଲକ୍ଷ 69 ହଜାର 8 ଶହ 37 ରହିଛି । 5 ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 9162 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 102 କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବା ସିଏପିଏଫ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରି ଧଳ ପ୍ରେସମିଟ କରି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : May 20, 2024, 10:10 AM IST