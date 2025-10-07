ବିରାଜିଲେ ଧନଦାତ୍ରୀ, ଶିଳ୍ପ ନଗରୀର ୪୫ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା' - LAXMI PUJA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 7, 2025 at 1:32 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଧନଦାତ୍ରୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ । ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ବନି, ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ନାଦ ଓ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଛି ପୂଜାମଣ୍ଡପ । ଅନୁଗୋଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମା'ଙ୍କ କଳସ ଲାଗି କରାଯାଇ ଜଳ ସ୍ଥାପନ କରା ଯାଇଥିଲା । ସବୁ ପୂଜାମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ । ଚଳିତ ଥର ୪୫ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ଆସନ୍ତା ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ଚାଲିବ ।
ବଜାର ଛକରେ ଏଥର ପଲ୍ଲୀର କୁଟୀର ଭିତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ, କାଞ୍ଚନ ବଜାରରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆକୃତିର ତୋରଣ, କଲେଜ ଛକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ରାତି ହେଲେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ମନ ମହୁଛି । ସହର ସାରା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକ ମାଳାରେ ଝଲସୁଛି। ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଦର୍ଶଖ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହାଛଡା ବଜାର ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଦୋକାନ ପଡିଛି। ଉଠା ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ କିଣାବିକା ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଭିଡ଼ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ପସରା ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଦଶହରା ପଡ଼ିଆରେ ମେଳା ଲାଗିଛି। ଭଳିକି ଭଳି ଦୋଳିର ମଜା ନେବେ ଦର୍ଶକ। ଶହ ଶହ ଦୋକାନରେ ଗାଁ ଗହଳରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ କିଣାବିକା କରିବେ । ତେଣୁ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ କରାଯାଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ଯାଇଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗଳକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରା ଯାଇଛି। ଖୋଦ ଏସପିଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଙ୍କ ସହ ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରିକ ବାହିନୀ ର ଯବାନ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦାଇତ୍ୱ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସହରର ସବୁ ଛକ ମାନଙ୍କରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଉଟ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ସହରରେ ପାଇନ୍ତରା ମାରୁଛନ୍ତି। ଏହାଛଡା ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା,ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯାଇଛି। କେବଳ ଅନୁଗୋଳ ସହର ନୁହେଁ ଆଖ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବେସ ଧୁମ ଧାମରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଛେଣ୍ଡିପଦା, ପାଲଲହଡ଼ା, କାଣ୍ଡସର, ଆଠମଲ୍ଲିକ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଆଜିଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ; ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୨୨ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ