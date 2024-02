ଶ୍ବଶୁରଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବୋହୂ

Last Ritual of Father in Law performed by Daughter in law: ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଶ୍ବଶୁରଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ବୋହୂ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ବୋହୂ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ନାତି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ କାଶୀନଗର ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । କାଶୀନଗରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଥିବାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତିକୁ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ଏନ୍‌ଏସି ୧୨ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବାସକରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ବୋହୂ ଓ ନାତି ସହିତ ରହୁଥିଲେ । ବାପାଙ୍କ ବିୟୋଗ ବେଳେ ପୁଅ ସାନ୍ତୁନୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥ‌ିବାରୁ ବୋହୂ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ନାତି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏକ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସାନ୍ତୁନୁ ଜୟନ୍ତୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିବା ବେଳେ ସାନ୍ତୁନୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦୁଇଟି ଝିଅ ବିବାହ କରି ବାହାରେ ରହୁଥ‌ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପତ୍ନୀ, ବୋହୂ ଓ ନାତି ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଆଉ କେହି ନଥିବା ଯୋଗୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନପାଇ ବୋହୂ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ । ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି