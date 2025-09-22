ଆଜିଠୁ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ସହ ନବଦିନାତ୍ମକ ରଥଯାତ୍ରା - MAA BIRAJA RATH YATRA 2025
Published : September 22, 2025 at 10:15 AM IST
ଯାଜପୁର: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନବରାତ୍ରି । ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଶକ୍ତିପୀଠ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାଜପୁର ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସ୍ୱରୂପ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଥରେ ବିରାଜ କରି ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରିବେ ମା' ବିରଜା । 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ମା'ଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ବ।
ମା'ଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ମୁଖ ଦର୍ଶନ:
ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନବରାତ୍ର ପୂଜା । ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସକାଳୁ ସିଂହାସନରେ ମା'ଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମା'ଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶ ଓ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା:
ଯାଜପୁର ମା' ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା । ଦେଶ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହଁ ଏଭଳି ରୀତିନୀତି । କାରଣ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ 9 ଦିନ ଧରି ନବଦିନାତ୍ମକ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ମା'ଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପରେ ମା' ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଥାଆନ୍ତି । 9 ଦିନ ଯାକ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ରଥରେ ବିରାଜ କରି ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ମା' ବିରଜା । ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପରେ ମା' ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି 6 ବେଳକୁ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ବ ହେବ । 9 ଦିନ ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ । ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟରୁ ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଗତକାଲି ମହାଳୟାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରର ନଭିଗୟରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଦୂରଦୁରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି । କାହିଁ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଏଠାରେ ଥିବା ନାଭିଗୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପିଣ୍ଡଦାନର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି । ବିଶେଷକରି ପିତୃପକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ମହାଳୟା ତିଥିରେ ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ପୌରାଣିକ ମତ । ସେଥିପାଇଁ ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଛୁଟିଆସନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କୁ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।
