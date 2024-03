ବଡପରଦାକୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଯାଯାବର ୨.୦, ୯୦ ଦଶକର ଝଲକ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ - Oriya movie released

Jajabara 2.0 Oriya movie scheduled to be released on 22 Mar: ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତାକାଲି ବଡ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାଯାବର ୨.୦। ଯାହା ୯୦ ଦଶକ ସିନେମାର ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅପରାଧ ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ରାତିର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପୁରା ସିନେମାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଳଚିତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସିନେମାର ଟାଇଟେଲ, ଗୀତର ଝଲକ ଦର୍ଶକ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।

ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜଣେ ବଡ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚଳଚିତ୍ରଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଥ୍ରୀଲର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନେତା ଦେବେଶ ରଞ୍ଜନ ନଜର ଆସିବେ । ଆଉ ଏକ ଭୂମିକାରେ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ମହାପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଜଣ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧିକ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ହଜିଯାଏ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଖୋଜେ । ଏଭଳି କିଛି କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ନବେ ଦଶକ ସିନେମାର ଟାଇଟେଲ ଓ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀର ଝଲକ କେତେ ଦର୍ଶକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ବାସ୍ତବିକ କାହାଣୀ ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର