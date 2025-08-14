ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2025; ବାଲୁକାକଳାରେ 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ଝଲକ - OPERATION SINDOOR THEME SAND ART
Published : August 14, 2025 at 9:18 PM IST
ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ । ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶବସୀଙ୍କୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଥିମରେ ହୋଇଛି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା । ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ରହିଛି ସିନ୍ଦୂରର ପ୍ରତିକୃତି । ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ସମଗ୍ର ଦେଶ 79 ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବାସ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବ । ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ବର AI ହବ୍ ।