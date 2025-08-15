79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ, ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ LIVE - INDEPENDENCE DAY LIVE

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2025 at 7:35 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 9:35 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫରଫର ହୋଇ ଉଡୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ  ଭିଆଇପି ଅତିଥି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।  ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଦେଶ 78ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବାବେଳେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ । ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟତ ଗାଁଠୁ ସହର । ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
Last Updated : August 15, 2025 at 9:35 AM IST

INDEPENDENCE DAY 2025RED FORT INDEPENDENCE DAY LIVEPM NARENDRA MODI FLAG HOISTING79TH INDEPENDENCE DAYINDEPENDENCE DAY LIVE

