ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ; ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରୁ LIVE - INDEPENDENCE DAY 2025

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2025 at 9:01 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 10:04 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶ ପାଳୁଛି 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ । ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗ । ପରେଡ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ୫୦ଟି ଗୃପ । ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଓ ଚାରିପାଖ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୫ ଜଣ ଡିସିପି, ୫ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ସହ ୨୧ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି  ୧୦୦ରୁ  ଅଧିକ ଏସଆଇ ଓ ଏଏସଆଇଙ୍କ ସହ ୨୧ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଓ ୮ଜଣ ଏସିପି ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଓ୍ବାଚ ଟାଓ୍ବାର ଉପରେ ଯବାନ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । CCTV କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ପୁରା ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ପରେଡ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଛକ ଛକ ଠାରୁ ଟ୍ରାଫିକ ଡାଇଭର୍ସନ ରହିବ ।
