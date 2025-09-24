ହାୱାମହଲ ତୋରଣରେ ଝଲସୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି, ଉତ୍ସବମୁଖର ସହର - KALAHANDI DURGAPUJA 2025
Published : September 24, 2025 at 7:23 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ପୀଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣ୍ଡପ, ସବୁଠାରେ ଚାଲିଛି ଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା । ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା, ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଷୋଡ଼ଶପୂଜା ସହ ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । କଳାହାଣ୍ଡିର ଆଦିବାସୀ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା । ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ନବରାତ୍ର ସମେତ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଅବସରରେ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଶହ ଶହ ପଶୁବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଚାଲିଛି । ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ।
ଉତ୍ସବମୁଖର କଳାହାଣ୍ଡି:
ପୂଜା ପାଇଁ ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା । ବିଶେଷ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନକଟିଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର ହାୱା ମହଲ ସଦୃଶ ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିନାବଜାର ଓ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।
ଦେବୀଙ୍କ ଉଗ୍ରରୂପ:
ଦେବୀ ଦଶଭୂଜା ନିଜ ବାହାନ ସିଂହ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଦଶଟି ହାତରେ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ମା' । ଏହି ଅଲୌକିକ ରୂପ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ । ଏହି ରୂପରେ ମା'ଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଘଣ୍ଟା ଆକାରର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ମା'ଙ୍କ ଏହି ରୂପକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହା ମା'ଙ୍କର ଏକ ଉଗ୍ରରୂପ ଅଟେ ।
ଆଜି ନବରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ଦିନ:
ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ପାର୍ବଣ ସମୟ ଫିକା ପଡ଼ିଛି । ଏନେଇ ମା'ଙ୍କ ପୂଜକ ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମାଙ୍କ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଚାଲିଛି । ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ । ଆଜି ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଏହି ରୂପରେ ମା'ଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଘଣ୍ଟା ଆକାରର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ମା'ଙ୍କ ଏହି ରୂପକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।"
ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବର୍ଷା:
ନକଟିଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ସାମନ୍ତ ଖମାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କମିଟିର ୧୫ ବର୍ଷ ପୂରିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ । ଚଳିତବର୍ଷ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର ହାୱାମହଲର ତୋରଣ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ଆମେ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଏକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମୀନାବଜାର ଓ ମେଲୋଡିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜାର ମଜା ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି