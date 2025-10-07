କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ଗଞ୍ଜାମର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତାସ ଖେଳ - KUMAR PURNIMA TAS KHELA STORY
Published : October 7, 2025 at 3:01 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଜମେ ତାସ ଖେଳ ଆସର। ଦିନ ତମାମ୍ ସମସ୍ତେ ପିଠା ପାଣା ଖାଇବା ସହିତ ପରିବାର ସହ ମିଳି ମିଶି ଖେଳିଥାନ୍ତି ତାସ । ଏହି ତାସ ଖେଳ ପ୍ରତି ନାଁ ରହିଥାଏ ପୋଲିସର ଭୟ ନାଁ ପରିବାରର ଆକଟ । ତେଣୁ ବର୍ଷ ତମାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ, କିପରି ଆସିବ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖେଲିବେ ତାସ। ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ, ଇତି ମଧ୍ୟରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନ୍ୟତମ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ପଡିଥାଏ ସାରା ରାଜ୍ୟ । ହେଲେ ଏହି ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାସ ଖେଳର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଜମିଥାଏ ତାସ ଖେଳର ଆସର ।
ଚଳିତବର୍ଷ ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ତାସ ଖେଳିବା ସହ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। ସକାଳ ସମୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ପରେ ସପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଏବଂ ସାହି ପୋଡଶୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ତାସ । ଘରେ ବୟୋଜେଷ୍ଠଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥରେ ସପରିବାର ସହିତ ଖେଳିଥାନ୍ତି ତାସ ।ଏହି ଖେଳରେ ଭରି ରହିଥାଏ ଅନେକ ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମ । ମୁଖ୍ୟତଃ କୁମାର ପୁର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଓ ନବ ବଧୂମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜୁଳୀ ଟେକି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରିବା ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ତାସ ଖେଳ କିପରି ଚାଲିଥିଲା , ସେନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ବ୍ରହ୍ମପୁର