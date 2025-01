First Sunrise Of New Year 2025 at Konark Chandrabhaga Beach, ନିମାପଡ଼ା (ପୁରୀ): ୨୦୨୫ ଇଂରାଜୀ ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ନୂଆ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ । ଆଜିଠୁ ନୂଆବର୍ଷର ନୂଆ ସକାଳରେ ଦୁନିଆ ବଦଳିଛି, ବଦଳିଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର । ନୂଆ ସକାଳର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା । ନବବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିମୟ ହେଉ । କେହିକେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦୀପ ଜାଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭକାମନା କରୁଥିଲେ । ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ୬ଟା ୫୫ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରନ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ପରେ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ନବଗ୍ରହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା