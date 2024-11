ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Fire Breaks Out At Private TV Channel Studio In Sarua Khordha, ଖୋର୍ଦ୍ଧା : ସାରୁଅ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ ଷ୍ଟୁୁଡିଓରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବେଗୁନିଆ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାରୁଅ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘରୋଇ ସ୍ଟୁଡିଓର 4ନମ୍ବର ସେଟରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳେ ଷ୍ଟୁଡି଼ଓରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଧିକ ରହିଛି ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଭିତରେ ପଶି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭିତରକୁ ଛଡା ଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ କିଏ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି । ସେହିପରି ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ବିଶେଷକରି ଏତେ ବଡ ଅଘଟଣ କିପରି ଘଟିଲା ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପକୃତ କାରଣ କଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହାଇପାରିନାହିଁ ।



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ମାଆ-ଝିଅ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଣିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା