ଓଡିଶା ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଆସୋସିଏସନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଶରଥ କମଲଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 10, 2025

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 28 ତମ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଟିମ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେନିସ୍ ମହାକୁମ୍ଭ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ 'ETV Bharat' କ୍ୟାମେରା ତୋଳିଧରି ଥିଲା ଓଡିଶା ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଆସୋସିଏସନର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ସୁନାମଧନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ପଦ୍ମ ବିଜେତା, ଏକାଧିକ କ୍ରୀଡା ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ତଥା ଭାରତୀୟ ଟେନିସ ତାରକା ଶରଥ କମଲଙ୍କୁ । ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶରଥ କହିଛନ୍ତି, "20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଢେର ଆଗେଇଛେ, ଦିନେ ଏକ ନମ୍ବର ହେବା । ଭାରତୀୟ ଟେନିସ ଆଗକୁ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରି ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ତିଆରିବ ।"


ପ୍ରଶ୍ନ- ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଟିମ ଚମ୍ପିଆନସିପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ହେଉଛନ୍ତି । କଣ କହିବେ ?

ଉତ୍ତର-ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଓଡିଶା ପୁଣି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେନିସ ମହାକୁମ୍ଭ ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଓଡିଶା ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ଟେନିସର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡ଼ର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ ।

ପ୍ରଶ୍ନ-ଦେଶରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସର ସାର୍ବଜନୀନ ବିକାଶ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ କଣ ରହିଛି ?

ଉତ୍ତର- ଭାରତରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଖେଳ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା । ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଫଳରେ ଟେନିସ ଖେଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା । ଏବେ ବହୁ ଅଧିକ କ୍ରୀଡାବିତ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଶ୍ନ-ଭାରତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ହେଲେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଖେଳରେ କାହିଁକି ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରୁ ନାହିଁ ?
 

ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 33 ନଂ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଏବେ 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଅଗକୁ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

ପ୍ରଶ୍ନ-ଅଲିମ୍ପିକରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ କାହିଁକି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ?


ଉତ୍ତର-ଅଲିମ୍ପିକରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଖେଳର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନହେବାର କାରଣ ହେଲା ଖେଳ ପଛରେ ପଡିଯାଉଛି । ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ପ୍ରଶ୍ନ -ଆଗାମୀ 2026 ରେ ଲଣ୍ଡନରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ଚମ୍ପିଆନସିପ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କଣ ଆଶା ରହିବ ?


ଉତ୍ତର-ଭାରତର ଯୁବ ଖେଳାଳି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 

