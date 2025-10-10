ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ କୋଚଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର - INDIAN TABLE TENNIS TEAM HEAD COACH
Published : October 10, 2025 at 9:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳିଙ୍ଗଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶନିବାରଠାରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମହାକୁମ୍ଭ । ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ୨୮ତମ IITF-ATTU ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଆନସିପରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଭାରତରୁ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ଶ୍ରୀଜା ଅକୁଲା, ମନିକା ବତ୍ରା, ଦିୟା ଚିତଲେ, ଯଶସ୍ଵିନୀ ଘୋରପଡ଼େ, ସ୍ୱସ୍ତିକା ଘୋଷ ଏବଂ ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଅଙ୍କୁର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୟାସ ଜୈନ୍, ମାନୁଷ ଶାହା, ସ୍ନେହିତ ସୁରବଜ୍ଜୁଲା, ମାନବ ଠକର ଆଦି କ୍ରୀଡାବିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ଵର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲାଗିପଡିଛି ଓଡିଶା କ୍ରୀଡା ବିଭାଗ । ତେବେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କମିତି ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ ? କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ? ସେନେଇ ଭାରତର ଟେବୁଲ ଟେନିସ କୋଚ୍ ମାସିମୋ କୋଷ୍ଟାନଟିନି (Massimo Costantini)ଙ୍କ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ।
ପ୍ରଶ୍ନ -ଆପଣ ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେମିତି ଲାଗୁଛି ?
ଉତ୍ତର-ଓଡିଶା ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଶାଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ । ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ଉନ୍ନତ ମାନର ଖେଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ-ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ?
ଉତ୍ତର-ଆମେ ଆମର ପଦର୍ଶନରେ ଖୁସି ଅଛୁ । ପୂର୍ବରୁ ଷୋଡଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଭାରତ । ଏବେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଏସିଆନ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଭାରତର ଖେଳାଳି ଖୁବ ଭଲ ପଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ- ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖେଳିବ ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍ ?
ଉତ୍ତର- ଭାରତୀୟ ଟେବେଲ ଟେନିସ ଟିମରେ ପ୍ରାୟ ଯୁବ ବର୍ଗ । କାରଣ ଟିମ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ ରହିଛି 22 ବର୍ଷ । ଖେଳାଳିମାନେ ଅଗ୍ରେସିଭ ଭାବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର