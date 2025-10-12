ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ଦଶହରା ଶେଷ, ଜମିଲା ଘୁମୁରା ଓ ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା ନାଚ - BUDHARAJA KALAHANDI DUSSEHRA YATRA
Published : October 12, 2025 at 2:39 PM IST
ଭବନୀପାଟଣା: ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ଶେଷ ହେଲା ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ଦଶହରା ଉତ୍ସବ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଆମପାଣି ଠାରେ ଶେଷ ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ । ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦଶହରା ବେଶ ଧୁମଧାମ୍ର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି । ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ । ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟରେ ଆଜି ବି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନିଆରା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ତିଳେମାତ୍ର ବଦଳିନି । ଯାହା ଏହି ଯାତ୍ରାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି । ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲା । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଘୁମୁରା ସହ ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା ନାଚରେ ମୁଖରିତ:
କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଆମପାଣି ଘାଟି ତଳେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପୂଜା ପାଇଆସୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୁଢ଼ାରାଜା । ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୂମଧାମରେ ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରାମ ପୂଜକଙ୍କ ଘରୁ ଲାଠିଯାତ୍ରା ବାହାରିବା ପରେ ବୀର ବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରା ସହ ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା ନାଚ ଗୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଲାଠିକୁ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା । ପରେ ବିଧି ମୁତାବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆମ୍ପାଣି ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ାରଜାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ରଖି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି । ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ।"
କୋକସରା ବାସିନ୍ଦା ରାଜୀବ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, "ବୁଢ଼ାରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବତା । ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବୁଡ଼ାରାଜାଙ୍କ ଯାତ୍ରା । କାହିଁ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସିଛୁ । ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ମହିମା ଅନେକ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି