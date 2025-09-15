ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା' କଟକ ଚଣ୍ଡୀ - CUTTACK DURGA PUJA 2025
Published : September 15, 2025 at 8:08 AM IST
କଟକ: ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ମା' ମହିଷମର୍ଦିନୀ । ମା'ଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ଗାଁଠୁ ସହର । ଏହି ଅବସରରେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା’ଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ନୀତି । ମୂଳାଷ୍ଚମୀଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ଯାଏଁ ରିତିନୀତି ଅନୁଯାଇ ଚାଲିବ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । ଘଟ ସ୍ଥାପନ ପରେ ମା' କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଗତକାଲି ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମା' ଗଡ ଚଣ୍ଡୀ ଚାନ୍ଦି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମା' କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା:
ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା । ମାତ୍ର ଗତକାଲି ଠାରୁ କଟକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶରତକାଳୀନ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା । କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍ସବମୁଖର ଶକ୍ତି ପୀଠ । ଏହି ପୀଠରେ ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା'ଙ୍କ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା । ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ମା'ଙ୍କର ଘଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଧି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବା ପରେ ନଦୀରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ମନ୍ଦିରରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆଜି (ସୋମବାର) ମା' ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଠାରୁ ମା'ଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ମହିଷମର୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା' । ମା'ଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
କେବଳ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ସହରର ଅନ୍ୟତମ ପୁରାତନ ଶକ୍ତି ପୀଠ ମା' ଗଡ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକରେ ଦଶହରାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତି ପୀଠଗୁଡିକରେ ମା'ଙ୍କ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ରାଧାଷ୍ଟମୀରୁ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା' ଶୟନରେ ଯାଆନ୍ତି । ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମା'ଙ୍କଠାରେ ସହସ୍ରା କୁମ୍ଭାଭିଶେକ କରାଯାଇ ଶୟନରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଏ । ତେଣୁ ଗତକାଲି ନଦୀ କୂଳରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଜଳ ଆଣି ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ