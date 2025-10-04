ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ ଦୁଲୁକିଲା ରେଶମ ସହର, ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ମା' - DURGA IDOL IMMERSION

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବିଦାୟ ନେଲେ ଜଗତଜନନୀ ମା'ଦୁର୍ଗା। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ ଦୁଲୁକିଲା ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର । ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ମା'। ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା 4ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ବିସର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଦୀର୍ଘ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ ମା'ଦୁର୍ଗା । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିଜେ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପାରିକ ବାଦ୍ୟରେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ମା'ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ସହରର ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ମେଲଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଉଥିବା ବେଳେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା । 

ମା'ଙ୍କ ବିସର୍ଜନକୁ ନେଇ ପଣ୍ଡିତ ଡ଼ମ୍ୱରୁ ଧର କହିଛନ୍ତି, "ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ମା'ଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୈନିକ ପୁଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଥିଲୁ । ହେଲେ ପରମ୍ପାରା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦାୟ ଦେବାର ସମୟ । ମହାଷ୍ଠଷ୍ଟୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ପରେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦେବାର ସମୟ । ମା'ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିବାରୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ,ବ୍ରହ୍ମପୁର 

