ଫ୍ଲାଏଓଭରରୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକକୁ ଖସିଲା କାର, ଘଣ୍ଟାଏ ଯାଏଁ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ - CAR FALLS FROM FLYOVER ONTO RAILWAY
Published : September 14, 2025 at 7:46 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକକୁ ଖସିଲା କାର । 1 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ । କାର ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକରୁ କାରକୁ ହଟାଇଛି । ଆହତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ମୁକର୍ବା ଚୌର ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଜିଆବାଦର ଡ୍ରାଇଭର ସଚିନ ଚୌଧୁରୀ(35) ଆଜି କାର ଯୋଗେ ପୀରାଗଡ଼ିରୁ ଗାଜିଆବାଦକୁ ଆସୁଥିଲେ । ହଠାତ ମୁକର୍ବା ଚୌର ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାରଟି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ସେପଟେ କାରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକରୁ କାରକୁ ହଟାଇଛି । କାର୍ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ପ୍ରତକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗାଡ଼ିଟି ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଥିଲା । ଫଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାରଟି ପ୍ରଥମେ ରିଗଂ ରୋଡ ପାର୍ଶ୍ବରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ରେଲିଂ ଉପରେ ପଡ଼ି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା । ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଶ୍ରମିକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଟି-ସାର୍ଟ ଦେଖାଇ ଟ୍ରେନ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାରକୁ ଟ୍ରାକରୁ ହଟାଯିବା ପରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ।
