ଫ୍ଲାଏଓଭରରୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକକୁ ଖସିଲା କାର, ଘଣ୍ଟାଏ ଯାଏଁ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ - CAR FALLS FROM FLYOVER ONTO RAILWAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 14, 2025 at 7:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକକୁ ଖସିଲା କାର । 1 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ । କାର ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକରୁ କାରକୁ ହଟାଇଛି । ଆହତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ମୁକର୍ବା ଚୌର ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।    

ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଜିଆବାଦର ଡ୍ରାଇଭର ସଚିନ ଚୌଧୁରୀ(35) ଆଜି କାର ଯୋଗେ ପୀରାଗଡ଼ିରୁ ଗାଜିଆବାଦକୁ ଆସୁଥିଲେ । ହଠାତ ମୁକର୍ବା ଚୌର ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାରଟି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ସେପଟେ କାରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକରୁ କାରକୁ ହଟାଇଛି । କାର୍‌ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।  

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କୋରାପୁଟରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, 5 ଗୁରୁତର

କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁରୁଣା ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା; 1 ଓ 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ

ପ୍ରତକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗାଡ଼ିଟି ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍‌ରେ ଥିଲା । ଫଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାରଟି ପ୍ରଥମେ ରିଗଂ ରୋଡ ପାର୍ଶ୍ବରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ରେଲିଂ ଉପରେ ପଡ଼ି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା । ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଶ୍ରମିକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଟି-ସାର୍ଟ ଦେଖାଇ ଟ୍ରେନ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାରକୁ ଟ୍ରାକରୁ ହଟାଯିବା ପରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ 

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI ACCIDENTCAR FALLS FROM RAILOVER BRIDGECAR FALLS ON RAILWAY TRACKCAR ACCIDENTCAR FALLS FROM FLYOVER ONTO RAILWAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.