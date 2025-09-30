ମହାଷ୍ଟମୀରେ କାହିଁକି ମହାମାୟାଙ୍କୁ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ଦିଆଯାଏ ? ଜାଣନ୍ତି କି - DURGA PUJA 2025

Cuttack Durga Puja 2025 କଟକ: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଷ୍ଟମୀ । ଜଗତ ଜନନୀ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ(ପାଣିକଖାରୁ) ବଳିର ଵିଧି ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ସନ୍ଧି ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ବଳି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଯଦିଓ ଏବେକାର ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦିନ କେବଳ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂତ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ ।  ଏହି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା କୁହାଯାଏ । ସନ୍ଧି ପୂଜା ସମୟରେ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ପରଦା ଟଣାଯାଏ । 

ସନ୍ଧି ପୂଜା:

ପରଦା ଭିତରେ କେବଳ ପୂଜକ ମାନେ ହିଁ ରହି ଏହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଅଷ୍ଟମୀ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଏବଂ ନବମୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଵିଧି ରହିଛି । କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟମୀର ଏହି ପୂଜା ମା’ଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ । ଅଷ୍ଟମୀରେ ମା’ ଜଗତଜନନୀ ଅଶାନ୍ତ ଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ମା’ଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ । ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ପଶୁ ବଳିରେ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । କେବଳ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ (ପାଣି କଖାରୁ)କୁ ବଳି ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ସେହିପରି ଆଜି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠର ଵିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଭାବବିହ୍ବଳ ଭକ୍ତ:

ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପୂରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି । ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କାରଣ ଆଜି ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବ୍ରତ ଓଷା କରିଥାନ୍ତି । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଅଷ୍ଟମୀରେ ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ଓଷା କରିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଭକ୍ତ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଭକ୍ତ ମାନେ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

DUSSHERA 2025CUTTACK DURGA PUJAWATER PUMPKIN SACRIFICEDURGA WATER PUMPKIN SACRIFICEDURGA PUJA 2025

