NEW OFFICIAL RESIDENCE OF CM: ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଦଳିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠିକଣା । ଏବେ ଲୋୟର ପିଏମଜି ନୁହେଁ । ନୂଆ ଠିକଣା ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପାଖ ସରକାରୀ କ୍ୱାଟର । ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଏହି ବାସଭବନରେ ରହିଥିଲେ । ତା ପରଠାରୁ ଖାଲି ରହିଥିଲା । ବିଜେଡିର ସରକାର ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନଥିଲେ । ରାଜ୍ଯରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି । ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟା ୪୭ରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଏନେଇ ଆସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିଛନ୍ତି," ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ପାଞ୍ଚଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପୂଜା ପାଠ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଗୋମାତା ନନ୍ଦା ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀ । ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୋମାତା ମୁଖ୍ୟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଗୋମାତା ରହିପାରିବେ । ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଚଳି ପାରିବେ ଏହି ଜାତିର ଗୋମାତା । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଓଡିଶାବାସୀ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ । "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର