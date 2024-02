ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି

Clashes Between Two Group In Puri ନିମାପଡ଼ା: ଏକ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ ବିତର୍କରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମର୍ଥକ ଓ ଦଳିତ ସଙ୍ଗଠନ ମୁଁହାମୁହିଁ ହୋଇ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏକ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ରଇଁସୋଲ ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଭିର୍ତ୍ତିକ ଆଲୋଚନାର ବିତର୍କ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା । ବିତର୍କ ଶେଷ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଜାତୀୟ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଂପାଦିକା ସୋନିଲତା ସେଠି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାରଣ ପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାଟି ଏପରି ଥିଲା ଯେ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଠାରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦଳିତ ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜୟ ସେଠି ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଉଗ୍ରରୂପ ନେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ.....ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରି ଅଡୁଆରେ ଶିକ୍ଷକ, ମାମଲା ରୁଜୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା