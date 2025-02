Celebrity Cricket League 2025 Bengal Tigers team took the blessings of Lord Jagannath ପୁରୀ: ସେଲିବ୍ରିଟି କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଟିମ୍ । ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଲିବ୍ରିଟି କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି । ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି କୋଲକାତାର ବେଙ୍ଗଲ୍ ଟାଇଗର୍ସ ଟିମ୍ । ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ବାରବାଟୀରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମୁମ୍ବାଇ ହିରୋସ୍ ସହ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଟାଇଗର୍ସ । ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ କପୁର ଓ ବନି କପୁର CCL ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ । ଏନେଇ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଅଭିନେତା ଯୀଶୁ ସେନ୍ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି," ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କଟକରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୁରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲୁ । ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ।"



ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ