ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି EC, ଦେଖନ୍ତୁ LIVE - BIHAR ASSEMBLY POLLS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 6, 2025 at 4:02 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 4:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ଏହାସହ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବାଜିପାରେ ବିଗୁଲ । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ବିହାର ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ । ତା ପୂର୍ବରୁ ବିହାର ବିଧାନସଭାର 243 ଆସନରେ ମତଦାନ କରାଯିବ । ଛଟ ପର୍ବ ପରେ ପରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ନୂଆପଡା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଖାଲି ପଡିଛି ନୂଆପଡା ଆସନ । ପୂର୍ବରୁ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସହ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ନେଇ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏପଟେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି । ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ବ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛି । ତେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ...

Last Updated : October 6, 2025 at 4:42 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025ELECTION COMMISSION PCEC PC LIVENUAPADA BY ELECTION 2025BIHAR ASSEMBLY POLLS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.