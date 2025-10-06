ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି EC, ଦେଖନ୍ତୁ LIVE - BIHAR ASSEMBLY POLLS
Published : October 6, 2025
Updated : October 6, 2025
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ଏହାସହ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବାଜିପାରେ ବିଗୁଲ । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ବିହାର ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ । ତା ପୂର୍ବରୁ ବିହାର ବିଧାନସଭାର 243 ଆସନରେ ମତଦାନ କରାଯିବ । ଛଟ ପର୍ବ ପରେ ପରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ନୂଆପଡା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଖାଲି ପଡିଛି ନୂଆପଡା ଆସନ । ପୂର୍ବରୁ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସହ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ନେଇ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏପଟେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି । ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ବ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛି । ତେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ...