ରାଜଧାନୀରେ ନିଆରା ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ, ଗଛରେ ଅର୍ଗାନିକ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମହିଳା - RAKSHA BANDHAN 2025
Published : August 9, 2025 at 4:20 PM IST
Raksha Bandhan 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ । ଭାଇ ହାତରେ ସ୍ନେହରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ଭଉଣୀ । ଭଉଣୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଭାଇ । ହେଲେ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ । ଏଠି ଭଉଣୀମାନେ, ଗଛରେ ହାତ ତିଆରି ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା । ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ନିଆରା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷକ:
ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷକ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଗଛରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ । ମଞ୍ଜିରେ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ 'ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷକ ତଥା ଆମର ଜୀବନର ଆଧାର' ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଗଛରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ରାକ୍ଷୀ ପୁର୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଅର୍ଗାନିକ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇଲେ:
ସାଧାରଣ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିନଥାଏ । ମାତ୍ର ଅର୍ଗାନିକ ରାକ୍ଷୀ ବା ପ୍ରକୃତିରୁ ଜାତ ସାମଗ୍ରୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ରାକ୍ଷୀ କଲରା ମଞ୍ଜି, ବରକୋଳି ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏହି ଇକୋ ଫ୍ରେନ୍ଡଲି ରାକ୍ଷୀକୁ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଆପଣ ମାଟିରେ ପକାଇ ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ତେଣୁ ଏହି ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ।
