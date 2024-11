ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ମହାକାଳୀ ବେଶ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ମାଆଙ୍କ ଉଗ୍ରରୂପ

SECOND DAY OF KALI PUJA AT MAA BHADRAKALI TEMPLE IN BHADRAK, ଭଦ୍ରକ: ମାଆ 'ଭଦ୍ରକାଳୀ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶର ଆଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ । ସଦା ସର୍ବଦା ବିଶ୍ଵମାତା ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ ଆଜି ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ମା' ଖଡଗ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଶାନ୍ତ, ଶିଷ୍ଟ, ଭଦ୍ର ତଥା କମନୀୟ । କିନ୍ତୁ ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମା' ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୂଚାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତ ପରିହାର କରି, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ତେବେ ଯାଇ ମାଆଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବ । ଯାହାକି ମଣିଷ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମା'ଙ୍କର ଏହି ଉଗ୍ରରୂପ । ଏହି ବେଶରେ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ।

ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ ବେଦମାତା ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ । ସାତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପୂଜାରେ ପ୍ରତିଦିନ ମା’ଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବାର ବିଧି ରହିଛି । ମହାକାଳୀ ବେଶ ପାଇଁ ସକାଳୁ ପହଡ ଖୋଲିବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମା' ରାଜ ରାଜେଶ୍ବରୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । (ରବିବାର) ସିଂହ ବାହିନୀ, (ସୋମବାର) ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ, (ମଙ୍ଗଳବାର) ମହା ସରସ୍ବତୀ ଏବଂ (ବୁଧବାର) ତଥା ଶେଷ ଦିନରେ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇବେ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ