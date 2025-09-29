ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବେଲବରଣୀ, ପ୍ରଥମେ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ପୂଜା କରାଯାଏ କାହଁକି ? - DUSSEHRA 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 29, 2025 at 9:02 AM IST
Bela Barani Of Maa Durga କଟକ: ଆଜି ମହାମାୟାଙ୍କ ମହା ସପ୍ତମୀ ପୂଜା । ମା'ଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଧରାପୃଷ୍ଟ । ସବୁଠୁ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ଗତକାଲି ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବାହନ ଵିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେବେ ଷଷ୍ଠୀରେ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି ବେଲବରଣୀ କରି ମା'ଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବେଲବରଣୀ କରି ମା'ଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ବାଦ୍ୟ, ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ବେଲ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତିରେ ପ୍ରଥମ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଯୁଗ୍ମ ବେଲର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ।
କାହିଁକି ଯୁଗ୍ମ ବେଲ ପୂଜା କରାଯାଏ ? କଣ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ?
ପବିତ୍ର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜାରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ବେଲ ବରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ପୂଜକ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ରଥଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ମା' ବେଲ ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଦଶହରା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଥମେ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ପୂଜା ପରେ ବେଲ ବୃକ୍ଷରୁ ଡାଳ ଆଣି ମା'ଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପକୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ବେଲ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ । ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯୁଗ୍ମ ବେଲ ଥିବା ଡ଼ାଳକୁ ଛେଦନ କରି ମା'ଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଭ୍ରମ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା’
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, 97ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ