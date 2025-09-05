Teachers Day: ବାଲୁକା କଳାରେ ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗୁରୁ ଦିବସ ଶୁଭେଚ୍ଛା - TEACHERS DAY 2025
Published : September 5, 2025 at 9:43 AM IST
ପୁରୀ: ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବୋ ମହେଶ୍ଵର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ । ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ । ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକର ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ । କାରଣ ଗୁରୁ ହିଁ ଜଣେ, ଯିଏ ଛାତ୍ର ଓ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିରନମଶ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଭାରତର ଦ୍ଵିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ବାଲୁକାରେ ନିର୍ମାଣ କରି ଗୁରୁ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ୍ । ଗୁରୁ ହିଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ବିକଶିତ ସମାଜ ଗଠନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରଖିଥାନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ