ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ HER, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ସିଧା ଆକ୍ସନ - TEAM HER IN BHUBANESWAR

TEAM 'HER' FOR WOMEN SAFETY: ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହିଳାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ପୋଲିସର ସିଧା ଆକ୍ସନ । ରାଜଧାନୀରେ ଏଣିକି ସାବାଡ ହେବେ ରୋଡ଼ ରୋମିଓ । କମିଶନରରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ ଡ୍ରାଇଭ 'ହର୍' (HER) । ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା ଟିମ HER ଅର୍ଥାତ High Efficiency Response । ଏସିପି ଅଞ୍ଜନା ଟୁଡୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଏହି ଟିମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ HERକୁ କଲ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇପାରିବେ ।

ଏହି ଟିମରେ ମୋଟ ୧୪ ଜଣ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ଟିମ ସ୍ପଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମାମଲା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୬ଟି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ HER ଟିମର କାମ କଣ ଓ ତାହା କିଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏସିପି ଅଞ୍ଜନା ଟୁଡୁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର