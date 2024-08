ସାବଧାନ ! କାଠଯୋଡ଼ିରେ କୁମ୍ଭୀର, ଆତଙ୍କିତ କାଉଡ଼ିଆ - crocodile spotted in Kathajodi

CROCODILE SPOTTED IN KATHAJODI RIVER: କଟକ: କାଠଯୋଡ଼ିରେ କୁମ୍ଭୀର । କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ । କଟକ-ତ୍ରିଶୂଳିଆକୁ ଯୋଡୁ ଥିବା ସୁଭାଷ ସେତୁ ଉପରେ କୁମ୍ଭୀର । ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଜମିଛି ଭିଡ । ବନ୍ୟା ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଆସିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀରଟି ପାଣିରୁ ଉଠି ନଈ ବାଲି ଉପରକୁ ଆସିଥିବା ହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୋଲ ଉପରେ ଲୋକ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେପଟେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବୋଲବମ୍ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏହି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଭୟଭୀତ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ । ହେଲେ ଏହି କୁମ୍ଭୀରଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।

A Gharial crocodile was sighted in the Kathajodi River Cuttack Odisha

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ