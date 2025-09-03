ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ETVର ଅବଦାନ ପ୍ରଶଂସନୀୟ: ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ - ETV TEAM MEETS ODISHA GOVERNOR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 3, 2025 at 9:10 PM IST
30 years of Enadu TV, ଭୁବନେଶ୍ବର: ସମାଜ ପ୍ରତି ଇଟିଭିର ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ । ଏକଦା ଇଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସାରିତ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶରେ ଏକ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଇଟିଭି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ହାତକୁ ନେଇ ସମାଜରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ପାଇଁ ଖୁବ ଉପାଦେୟ ହୋଇପାରୁଥିଲା । ସେହିପରି ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଟିଭିର ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି । ଇଟିଭି (Enadu TV)ର 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି ଉପହାର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତର ସାମ୍ବାଦିକ ।
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଇଟିଭି ଅନୁଭୂତି:
ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସମୟରେ ଇଟିଭି (Enadu TV) ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରସାରିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଥିଲା । ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଇଟିଭି (Enadu TV)ର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି ଯାହା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।’ ଇଟିଭି (Enadu TV)ର 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିବୃନ୍ଦ ।