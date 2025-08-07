ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ଦେଶର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇ ଚକିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ Zelo Electric ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର Zelo Knight+କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 59,990 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଭାରତୀୟ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ବଜାରର ପ୍ରିମିୟମ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟିରେ ଏକ ପ୍ରବେଶ ସ୍ତରର ସ୍କୁଟର ଭାବେ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ସ୍କୁଟରଟି 1.8kWh ପୋର୍ଟେବଲ ଲିଥିଅମ ଆଇରନ ଫସଫେଟ୍ (LFP) ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଥିବାବେଳେ ହାର ସର୍ବାଧିକ ରେଞ୍ଜ 100 କିମି ରହିଛି । ଏହି ସ୍କୁଟରଟି 1.5kWh ମୋଟର ସହିତ ଘଣ୍ଟାକୁ 55 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ । ଏଥିରେ ହିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ କ୍ରୁଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭଳି ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଜେଲୋର ଏହି ସ୍କୁଟରଟି ଦମଦାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଛୋଟ ସହରର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଅପସାରଣୀୟ (Removable) ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଘରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏଡାଇ ପାରିବେ ।
Zelo ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମୁକୁନ୍ଦ ବାହେତି କହିଛନ୍ତି, "ମାତ୍ର ₹59,990 ଟଙ୍କାରେ, ଏହା ଏହାର ଶ୍ରେଣୀର ସବୁଠାରୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୂଲ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର । ଆମେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ସ୍କୁଟର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ, ସ୍ବଚ୍ଛ ଗତିଶୀଳତା ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ।" କମ୍ପାନୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିସର ପାଇଁ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଗତିଶୀଳତାକୁ ସୁଗମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
Zelo Knight+: ମିଳିବ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ
ଏଥିରେ ଅନେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫିଚର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କିଛି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଫିଚର, ଯାହା ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ହିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଚଲାଇବା ପାଇଁ କ୍ରୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଫଲୋ-ମି-ହୋମ୍ ହେଡଲାଇଟ୍, ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ USB ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
Zelo Knight+: କଲର ଅପସନ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଏହି ସ୍କୁଟରଟି ଛଅଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଧଳା ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ସିଙ୍ଗଲ୍-ଟୋନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ନୀଳ, ଲାଲ, ହଳଦିଆ ଓ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଧଳା ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ସହିତ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିସ୍ ସହିତ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ସାମିଲ । Knight+ ପାଇଁ ପ୍ରି-ବୁକିଂ Zelo Electric ଡିଲରସିପ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହାର ଡେଲିଭରି 20 ଅଗଷ୍ଟ, 2025ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ଲଞ୍ଚ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବାର କମ୍ପାନୀର ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରେ ।
Zelo Electric ସମ୍ପର୍କରେ...
ଏହା ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା 2021 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଚାରୋଟି ମଡେଲ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ RTO-ପଞ୍ଜିକୃତ ସେଗମେଣ୍ଟରେ Zaeden+ ସହିତ 3ଟି କମ୍-ସ୍ପିଡ୍ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର- Zoop, Knight ଏବଂ Zaeden ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ SLSR Electro Pvt Ltd ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏକ ଡିଲରସିପ୍ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ।