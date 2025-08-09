ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାମସଙ୍ଗ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ତିଆରି କରିଆସୁଛି । ସାମସଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଏହାର ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Samsung Galaxy Z Fold 7 ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ହେଉଛି ସାମସଙ୍ଗର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟ UI ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏଥର କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରିଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛି । ଏଥିଲାଗି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲାଇଭ୍ ଆସି 2 ଲକ୍ଷ ଥର ଏହି ଫୋନକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ୟୁଜରମାନେ ହିଞ୍ଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋନକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି । କାରଣ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ ପାଇଁ ଏହାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ନଚେତ ଫୋନକୁ ଭାଙ୍ଗି ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ । Samsung Galaxy Z Fold 7 ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଥର ଫୋଲ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ । ତଥାପି, କମ୍ପାନୀର ଦାବି କେତେ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା, ତାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ।
Samsung Galaxy Z Fold 7 ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଥର ଫୋଲ୍ଡ ହେବାର ସାମସଙ୍ଗର ଦାବି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଜଣେ YouTuber ଏକ ଲାଇଭ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଫୋନକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଥର ଫୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ YouTuber ଫୋନର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।
ଲାଇଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ କିପରି ଥିଲା ସ୍ଥିତି
ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ନୂତନ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନକୁ ହାତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଥର ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, 6000ରୁ 10,000 ଫୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 'Forced Reboot Error' ଆସିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତି 10,000 ଫୋଲ୍ଡରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଚାଲିଥିଲା । ଏହା ପରେ 46 ହଜାର ଥର ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପରେ, ହିଞ୍ଜରୁ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା ।
75,000 ଥର ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପରେ, ହିଞ୍ଜରୁ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା । 1,05,021 ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପରେ, କ୍ରିଜ୍ ଟିକେ ଗଭୀର ହୋଇଗଲା । ଏହାକୁ ଆଉ କିଛି ହଜାର ଥର ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପରେ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1,75,000 ଫୋଲ୍ଡ ହେବା ପରେ, ଉଭୟ ଇଅରପିସ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହିଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ମୁଥ୍ ହୋଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ହ୍ରାସ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ତଥାପି ଖୋଲିଲା ।
ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟିକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଥର ଫୋଲ୍ଡ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଭିତର ଭାଗରେ କୌଣସି ଡେଡ୍ ପିକ୍ସେଲ ଆସିନଥିଲା । ଟଚ୍ ରେସପନ୍ସ ବି ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା । ମାତ୍ର କ୍ରିଜ୍ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଟେଷ୍ଟ ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଏହାର 5 ଲକ୍ଷ ଥର ଫୋଲ୍ଡ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଅର୍ଥାତ 5 ଲକ୍ଷ ଥର ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫୋନ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ପ୍ରାୟତଃ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
ଗତ ଜୁଲାଇରେ ହୋଇଥିଲା ଲଞ୍ଚ
ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି, ଗତ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଦୁଇଟି ଫ୍ଲିପ୍ ଫୋନ Galaxy Z Flip 7 ଏବଂ Galaxy Z Flip 7 FE ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । Galaxy Z Fold 7ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 12GB + 256GB ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 1,74,999 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଟପ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ଦାମ 2,10,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ନିମ୍ନରେ ଏହି ଫୋନର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Samsung Galaxy Z Fold 7: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
|ବିଶେଷତା
|ବିବରଣୀ
|ମୁଖ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେ
|8.0-ଇଞ୍ଚ QXGA+ Dynamic AMOLED 2X
|2184 × 1968 ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ, 1~120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍
|କଭର ଡିସପ୍ଲେ
|6.5-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X
|2520 × 1080 ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ, 1~120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍
|ପ୍ରୋସେସର
|Snapdragon 8 Elite
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
|Android 16, One UI 8
|RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ
|12GB / 256GB, 12GB / 512GB, 16GB / 1TB
|ମାପ (ଫୋନ ଖୋଲିଲେ)
|72.8 × 158.4 × 8.9 ମିମି
|ମାପ (ଖୋଲାଗଲେ)
|143.2 × 158.4 × 4.2 ମିମି
|ଓଜନ
|215 ଗ୍ରାମ୍
|କଭର କ୍ୟାମେରା
|10MP
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|10MP
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|200MP ମୁଖ୍ୟ + 12MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ + 10MP ଟେଲିଫଟୋ (3X ଅପ୍ଟିକାଲ ଜୁମ୍)
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|4400mAh
|ଜଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
|IP48