ଫେରିପାରେ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି Youtube ଚ୍ୟାନେଲ, ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା
କୋଭିଡ୍-19 ଓ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବାରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁଣିଥରେ ରିଷ୍ଟୋର୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 24, 2025 at 4:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: YouTubeର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଆଲଫାବେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହା COVID-19 ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ନିକଟରେ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବ । ଆଲଫାବେଟ୍ କହିଛି ଯେ ଏହା ମୁକ୍ତ ମତାମତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଏ । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପୂର୍ବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବାଇଡେନ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛି । କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଜିମ୍ ଜୋର୍ଡାନଙ୍କୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ଏହି ଚିଠିରେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ବାଇଡେନ ସରକାର କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାପ ପକାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ନିୟମକୁ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁନଥିଲେ । କମ୍ପାନୀ ବାଇଡେନ ସରକାର ଦ୍ବାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ 'ଅସ୍ବୀକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୁଲ' ବୋଲି କହିଛି । ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏହି ଚିଠିରେ ସିଧାସଳଖ କହିଛି ଯେ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ।
କହି ରଖୁଛୁ କି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେତେବେଳେ ନେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣପନ୍ଥୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଚପାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେରିକୀୟ ଆଇନ ପ୍ରଣେତାମାନେ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଜବାବରେ, ଆଲଫାବେଟ୍ କହିଛି ଯେ YouTube ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ବାକ୍ ସ୍ବାଧୀନତାକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବ ତାହା ଅପଡେଟ୍ କରୁଛି ।
ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି ଯେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ରହିବ କି ନାହିଁ । ଯଦି କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ରଖିବ, ତେବେ କଣ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଲଫାବେଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରେ ।
କମ୍ପାନୀ ଚିଠିରେ କହିଛି ଯେ ଏହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ବାଧୀନତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଲଫାବେଟ୍ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନର ଡିଜିଟାଲ୍ ନୀତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ବାଧୀନତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଚିଠିକୁ ଆମେରିକାର ସଂସଦ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଦାଖଲ କରିଛି, ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଚାପ ପକାଇଥିଲେ ବାଇଡେନ ସରକାର
ଆଲଫାବେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ବାଇଡେନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ YouTubeକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । YouTube ଏହା କରିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ସାଇଟ୍ରେ COVIDକୁ ନେଇ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବା ଭୁଲ ସୂଚନାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲା । ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିବା ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ Steve Bannonଙ୍କ "War Room", Dan Bonginoଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଓ "Children’s Health Defense" ସାମିଲ ଥିଲା । ଆଲଫାବେଟ୍ କହିଛି ଯେ ଆଜି ଯାଏଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନିୟମ "ବିସ୍ତୃତ ପରିସରର ବିଷୟବସ୍ତୁ"କୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏକମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ ଯାହା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଭୁଲ ସୂଚନା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହାର ପଦ୍ଧତିକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମେଟା ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହାର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୋଟ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ବଦଳାଯିବ । ଏହି ସିଷ୍ଟମ X ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା Elon Musk ପରି ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ରାଉଡସୋର୍ସଡ୍ ତଥ୍ୟ-ଯାଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।