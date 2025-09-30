ଲଞ୍ଚ ହେଲା YouTube Premium Lite; ମାତ୍ର ₹89ରେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ
ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ₹89 ସହିତ ନୂଆ 'ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରିମିୟମ ଲାଇଟ୍' ପ୍ଲାନ ଆସିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 30, 2025 at 10:34 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତରେ ଏହାର Premium Lite ସଂସ୍କରଣକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ୟୁଜର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଜ୍ଞାପନ-ମୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । Premium Lite ଏହାର ନୂତନ ଅବତାରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ YouTube ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାରତକୁ ଏହା ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି ।
Premium Lite ଯୋଜନାରେ ୟୁଜର୍ସ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ-ମୁକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇବେ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ମାନକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନର ଏକ ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ । ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲାଇଟ୍ ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ବିନା ଗେମିଂ, ଫ୍ୟାଶନ୍, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖବର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହି ଯୋଜନା ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ସମେତ ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହାର ପ୍ରସାରଣ ଚାଲିଛି, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ସାରା ଭାରତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧତା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଗୁଗଲ୍ ସୋମବାର ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି, "ଆଜି ଆମେ ଭାରତର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ । ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲାଇଟ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମାସିକ 89 ଟଙ୍କାରେ YouTubeରେ ଅଧିକାଂଶ ଭିଡିଓ ବିଜ୍ଞାପନ-ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏକ ନୂତନ, ଅଧିକ ସୁଲଭ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ବିସ୍ତାର ସେତେବେଳେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ YouTube Music ଏବଂ Premium ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ 125 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।"
କାହା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ଲାନ ?
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା କେବଳ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ YouTube ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ମାସକୁ ମାତ୍ର ₹89 ଟଙ୍କାରେ ଏହା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଛାତ୍ର ଯୋଜନା ସହିତ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ-ମୁକ୍ତ ଭିଡିଓ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
YouTube Premium Lite: ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର୍ସ
- ୟୁଜର୍ସମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରିମିୟମ ଲାଇଟ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ସହିତ ବିଜ୍ଞାପନ-ମୁକ୍ତ ଭିଡିଓର ମଜା ନେଇପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, YouTube Shortsରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
- ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମାନକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଯୋଜନା ପରି, ପ୍ରିମିୟମ୍ Liteରେ ବିଜ୍ଞାପନ-ମୁକ୍ତ YouTube Music ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ, ଅଫଲାଇନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଭଳି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ Lite ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
- କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ପ୍ରିମିୟମ୍ Lite ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ ସୁଗମ ଭାବରେ କାମ କରେ ।
ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାନ ?
- Individual Premium: ₹149/month
- Duo Paln (2 ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି): ₹219/month
- Family Plan (5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ): ₹299/month
YouTubeର Premium Lite ଯୋଜନା ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ $7.99 କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ₹700 ପ୍ରତି ମାସ ଥିଲା । ସମାନ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ₹89/ମାସ ଅଧିକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆସିଛି । ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ-ମୁକ୍ତ ଭିଡିଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ।
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: YouTube Shortsରେ ଆସିଲା AI ଟୁଲ୍ସ; ଆଇଡିଆ ଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭିଡିଓ