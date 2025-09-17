ETV Bharat / technology

YouTube Shortsରେ ଆସିଲା AI ଟୁଲ୍ସ; ଆଇଡିଆ ଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭିଡିଓ

ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଟସ୍‌ କରୁଥିବା କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର । ଏବେ ଖାଲି ଆଇଡିଆ ଦେଲେ ନୂଆ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ ଭିଡିଓ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

YouTube Shortsରେ ଆସିଲା AI ଟୁଲ୍ସ (Image Credit: YouTube)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2025 at 5:17 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ YouTubeରେ ସର୍ଟ୍ସ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ "Made on YouTube" ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ଏପରି ଫିଚର ଆଣିଛି ଯାହା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ଲାଗି ବେଶ ଲାଭବାନ ହେବ । YouTube Shortsରେ ଆସିଥିବା ନୂଆ ଫିଚର ଆସିବା ପରେ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ଆଉ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । YouTubeର AI ଆପେ ଆପେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବାରେ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ ।

ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, Google DeepMind ସହିତ ସହଭାଗୀତାରେ, Veo 3 Fast ନାମକ ଏକ ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ Shorts ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ସହିତ 480p ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ କେବଳ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏକ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ Veo 3 Fast କେବଳ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ YouTube Shorts ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବ ।

ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା, ୟୁକେ, କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଫିଚର ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ବର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ।

ସହଜ ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ Shorts

YouTube କେବଳ ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଡିଟିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ କରିଛି । YouTubeର ନୂତନ ଫିଚର୍ 'Edit With AI' କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଏଡିଟ୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ କରିବ । ଏହି ଫିଚର ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ୍‌ରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରେ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ, ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭଏସ୍ ଓଭର ସହିତ ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ।

ନୂଆ Speech to Song ଫିଚର

ୟୁଟ୍ୟୁବ ସ୍ପିଚ୍‌-ଟୁ-ସଙ୍ଗ ନାଁରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିଛି । ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଡାଏଲଗ୍‌କୁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍‌ ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚର Google DeepMindର Lyria 2 ମଡେଲ ଦ୍ବାରା ଚାଲିଥାଏ । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକର ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ, YouTube ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ AI ଫିଚରଗୁଡ଼ିକରେ SynthID ୱାଟରମାର୍କ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେବଲ୍ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ AI ସହିତ ତିଆରି ହୋଇଛି ।

YouTube Shortsରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ଫିଚର

ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଟସ୍‌ରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଷ୍ଟାଇଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଓ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଡ୍‌ ସାମିଲ । ଏହି ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:

  • Motion Transfer: ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭିଡିଓରୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଏକ ଫଟୋ ବା ଭିଡିଓରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
  • Style Transform: ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଜରିଆରେ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟାପ୍‌ରେ ନିଜ ଭିଡିଓରେ ପପ୍‌ ଆର୍ଟ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
  • Object Add: ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ସଟ୍‌ ଦେଇ ନିଜ ଭିଡିଓରେ ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିମ୍ବା କୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଫ୍ରି ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି Spotify ଆଣିଲା ନୂଆ ଫିଚର; ଏବେ ବିନା Shuffleରେ ଶୁଣିପାରିବେ ଗୀତ

