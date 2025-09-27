Snapdragon 8 Elite Gen 5 ସହ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ Xiaomi 17; ମିଳିବ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ
ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଚିପ୍ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ସହ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି Xiaomi 17 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 27, 2025 at 5:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ କମ୍ପାନୀ ସାଓମି ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଏହାର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ Xiaomi 17 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ କ୍ବାଲକମ୍ର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ସମ୍ମିଟ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ସାଓମି ଇଣ୍ଡିଆର ସିଏମଓ ଅନୁଜ ଶର୍ମା ସାଓମି 17କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ସାଓମି 17ର ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ କଳା, ଧଳା ଓ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସାଓମି 17 ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି ନୂତନ ଦ୍ରୁତତମ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯାହାକି 3 ନାନୋମିଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ଫୋନରେ ନୂଆ ପାୱାରଫୁଲ ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ଗ୍ପାଫିକ୍ସ ଲାଗି Adreno GPU, 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR5X RAM ଓ 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଏହି ଫୋନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏଥିରେ 4.6 GHz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ମିଳିଥାଏ ।
Excited to showcase the #Xiaomi17Series powered by the cutting-edge #Snapdragon8EliteGen5 at #SnapdragonSummit coming to India pic.twitter.com/pxVq4IyOFp— Anuj Sharma (@s_anuj) September 26, 2025
Xiaomi 17: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ସାଓମିର ଏହି ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନରେ କ୍ବାଲକମ୍ର ଏଆଇ ଇଞ୍ଜିନ ବି ମିଳିବ, ଯାହାକି ଅନ୍-ଡିଭାଇସ ଏଆଇ ଟାସ୍କକୁ ଖୁବ ସହଜରେ କରିଥାଏ । ସାଓମି-17 ଡିସପ୍ଲେ କଥା କହିଲେ ଏଥିରେ 6.3-ଇଞ୍ଚ 1.5K OLED ସ୍କ୍ରିନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 300Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ଓ 3500 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନରେ 1.8ମିମି ବେଜେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫୋନର ସ୍କ୍ରିନ ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ଅନ୍ୟ କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ।
ଏହି ଫୋନର ପଛ ଭାଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ Leica-tuned ଟ୍ରିପଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ୟୁଜରଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ଏଥିରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି 100 ୱାଟ୍ ତାରଯୁକ୍ତ ଓ 50 ୱାଟ୍ ୱେରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଫୋନରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 16 ଆଧାରିତ HyperOS 3ରେ ଚାଳିତ । ଏହା ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
Xiaomi 17: ଦାମ କେତେ ରହିପାରେ ?
ଚୀନରେ, Xiaomi 17ର ମୂଲ୍ୟ 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ମୂଳ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ CNY 4,499 (ପ୍ରାୟ 56,000 ଟଙ୍କା) ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ 12GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ 16GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ CNY 4,799 (ପ୍ରାୟ 60,000 ଟଙ୍କା) ଏବଂ CNY 4,999 (ପ୍ରାୟ 62,000 ଟଙ୍କା) ରହିଛି ।