ETV Bharat / technology

ବିନା କ୍ୟାମେରା ଅନ୍‌ରେ ଉଠାଇପାରିବେ ଭିଡିଓ କଲ୍‌, Whatsapp ଆଣୁଛି ନୂଆ ଫିଚର - VIDEO CALL WITHOUT TURN ON CAMERA

WhatsApp might soon roll out 'Turn Off Your Video' feature ( File Photo )