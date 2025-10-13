ETV Bharat / technology

ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆପଣଙ୍କ WhatsApp Status କିଏ ରିସେୟାର୍‌ କରିବ; ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଚର

ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ଷ୍ଟାଟସ୍‌ ରିସେୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫିଚର ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍‌କୁ ରିସେୟାର କରିପାରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Whatsapp
Whatsapp (File Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ଏହାର ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫିଚର ଉପରେ ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଛି । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏପରି ଏକ ଫିଚର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍‌ ଅପଡେଟ୍ କିଏ ପୁନଃସେୟାର କରିବେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଏହି ଫିଚରଟି ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ୟୁଜର ମାନୁଆଲି ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍‌ କଲେ ଫିଚରଟି କାମ କରିବ ।

ଏହି ଫିଚର ରୋଲଆଉଟ୍‌ ହେଲେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ Status ଦେଖିବା ଏବଂ ପୁନଃସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ । ଫିଚର ଟ୍ରାକର WABetaInfo Android ପାଇଁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ବିଟା v2.25.27.5ରେ ଏହି ଫିଚରକୁ ଦେଖାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମେଟା-ମାଲିକାନାଧୀନ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଆଗାମୀ ସଂସ୍କରଣରେ ଏହାକୁ ରୋଲ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।

Whatsapp status reshare control Feature
Whatsapp status reshare control Feature (Image Credit: WABetaInfo)

ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ଷ୍ଟାଟସ୍‌ ରିସେୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫିଚର

WABetaInfo ପକ୍ଷରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଅନୁସାରେ, ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ର ବିଟା ସଂସ୍କରଣରେ ଏକ ନୂତନ Allow Sharing ଅପସନ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହା ଷ୍ଟାଟସ୍‌ ଅପଡେଟ୍ସ ସେଟିଂସ ସହିତ ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନ୍‌ କରିବେ, ସେତେବେଳଏ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍‌ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍‌ ଫିଡରେ ପୁନଃସେୟାର କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚରଟି ଅନେକ ୟୁଜରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି ।

କିନ୍ତୁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ଏବେ ଏଥିରେ ପ୍ରାଇଭେସି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ୟୁଜରମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍‌କୁ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍‌ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ଅର୍ଥାତ ୟୁଜର ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍‌କୁ ରିସେୟାର କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ Allow Sharing ଅପସନକୁ ଅନ୍‌ କଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଟସ୍‌କୁ ରିସେୟାର କରିପାରୁଛନ୍ତି । ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ର ନୂଆ 'ଷ୍ଟାଟସ୍‌ ରିସେୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫିଚର' ଆସିବା ପରେ ୟୁଜର ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ହିଁ ରିସେୟାର କରିପାରିବେ ।

ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଷ୍ଟାଟସ୍‌କୁ ପୁନଃସେୟାର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୂଳ ଏବଂ ପୁନଃସେୟାର କରାଯାଇଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସହଜରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ଏକ ଲେବଲ୍ ଦେଖାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁ ୟୁଜର ମୂଳତଃ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ପୁନଃସେୟାର ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । କିନ୍ତୁ ୟୁଜର କାହା ପୋଷ୍ଟକୁ ପୁନଃସେୟାରର କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଟ୍ରାକର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ଏହା କେବଳ Google Play ବିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇପାରେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: Arattai Vs WhatsApp: ସିକ୍ୟୁରିଟିରୁ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଭିନ୍ନ ?

