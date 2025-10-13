ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆପଣଙ୍କ WhatsApp Status କିଏ ରିସେୟାର୍ କରିବ; ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଚର
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିସେୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫିଚର ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ରିସେୟାର କରିପାରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 13, 2025 at 10:51 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଏହାର ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫିଚର ଉପରେ ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଛି । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏପରି ଏକ ଫିଚର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ କିଏ ପୁନଃସେୟାର କରିବେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଏହି ଫିଚରଟି ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ୟୁଜର ମାନୁଆଲି ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କଲେ ଫିଚରଟି କାମ କରିବ ।
ଏହି ଫିଚର ରୋଲଆଉଟ୍ ହେଲେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ Status ଦେଖିବା ଏବଂ ପୁନଃସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ । ଫିଚର ଟ୍ରାକର WABetaInfo Android ପାଇଁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ବିଟା v2.25.27.5ରେ ଏହି ଫିଚରକୁ ଦେଖାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମେଟା-ମାଲିକାନାଧୀନ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଆଗାମୀ ସଂସ୍କରଣରେ ଏହାକୁ ରୋଲ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିସେୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫିଚର
WABetaInfo ପକ୍ଷରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଅନୁସାରେ, ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ବିଟା ସଂସ୍କରଣରେ ଏକ ନୂତନ Allow Sharing ଅପସନ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ସେଟିଂସ ସହିତ ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳଏ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫିଡରେ ପୁନଃସେୟାର କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚରଟି ଅନେକ ୟୁଜରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି ।
କିନ୍ତୁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଏବେ ଏଥିରେ ପ୍ରାଇଭେସି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ୟୁଜରମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ଅର୍ଥାତ ୟୁଜର ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ରିସେୟାର କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ Allow Sharing ଅପସନକୁ ଅନ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ରିସେୟାର କରିପାରୁଛନ୍ତି । ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ନୂଆ 'ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିସେୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫିଚର' ଆସିବା ପରେ ୟୁଜର ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ହିଁ ରିସେୟାର କରିପାରିବେ ।
ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ପୁନଃସେୟାର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୂଳ ଏବଂ ପୁନଃସେୟାର କରାଯାଇଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସହଜରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ଏକ ଲେବଲ୍ ଦେଖାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁ ୟୁଜର ମୂଳତଃ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ପୁନଃସେୟାର ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । କିନ୍ତୁ ୟୁଜର କାହା ପୋଷ୍ଟକୁ ପୁନଃସେୟାରର କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଟ୍ରାକର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ଏହା କେବଳ Google Play ବିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇପାରେ ।