ଇନଷ୍ଟା ପରି ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ବି କ୍ଲୋଜ୍‌ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟସ୍‌; ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଚର - STATUS UPDATES FOR CLOSE FRIENDS

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ସହ WhatsApp ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଏକ ଛୋଟ ତାଲିକା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ସହଜ କରିବ ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଷ୍ଟାଟସରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ଏମିତି କିଛି ଫଟୋ ବା ଭିଡିଓ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ୟୁଜର କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏପରି ଅପସନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ମେଟା ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଚରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଭବିଷ୍ୟତ ଅପଡେଟ୍‌ ସହିତ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ବି Close Friends ଫିଚର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ବାଟସଆପ୍ ଏହି ଫିଚର ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଫିଚର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ iOS ୟୁଜର ନିଜର ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇବେ। ୟୁଜରମାନେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବେ ।

ପ୍ରଥମେ ସୁବିଧା ପାଇବେ iOS ୟୁଜର୍ସ

ହ୍ବାଟସଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ । ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏକ ଫିଚର ଟ୍ରାକର WABetaInfo ଦ୍ବାରା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଫିଚର ସହିତ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି । ଟ୍ରାକର ଦାବି କରିଛି ଯେ iOS 25.23.10.80 ପାଇଁ WhatsApp ବିଟାରେ ଏହି ଫିଚରଟି ବିକାଶାଧୀନ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ଟ୍ରାକର ଦ୍ବାରା ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍‌ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କ୍ରିନସଟ୍‌ ଫଟୋରେ ଷ୍ଟାଟସ୍‌ ଅପଡେଟ୍ସ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ Close Friends ଅପସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଅପସନରେ ୟୁଜର ନିଜ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ । ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟସ ହିଁ ଷ୍ଟାଟସକୁ ଦେଖିପାରିବେ ।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପରି ସମାନ ଫିଚର୍‌

ଏହି ଫିଚରଟି ମେଟାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଫଟୋ ସେୟାରିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Instagramରେ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଇନଷ୍ଟା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କ ସହ Stories ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଫିଚରରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜରଙ୍କୁ 'କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍'ଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ତିଆରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ୍‌ ସେୟାର କରାଯାଇଥାଏ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିଜ୍‌ ପରି, ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ନୂତନ Close friends status ଅପଡେଟ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଏହି ଷ୍ଟୋରିଜ୍‌ଗୁଡିକ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସବୁଜ ବଳୟ ପରି ଦେଖାଯାଏ । WABetaInfo ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ Close friends ତାଲିକାରୁ ଏକ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଯୋଡେ କିମ୍ବା ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବ ନାହିଁ । ଫିଚର ଟ୍ରାକର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ୟୁଜରମାନେ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ । WhatsApp ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ତଥାପି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପରି ଏହା ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

