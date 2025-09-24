WhatsAppରେ ଆସିଲା ମେସେଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଫିଚର; 19ରୁ ଅଧିକ ଭାଷା ସମର୍ଥନ
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନୂଆ ମେସେଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଫିଚର ଆସିଛି । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁଜର 19ରୁ ଅଧିକ ଭାଷାରେ ମେସେଜକୁ ଅନୁବାଦ କରିପାରିବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 24, 2025 at 2:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ନିଜ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ଏବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ ନୂଆ ମେସେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଫିଚର ଆଣିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ୟୁଜର ସିଧାସଳଖ ଆପ୍ରେ 19ରୁ ଅଧିକ ଭାଷାରେ ମେସେଜକୁ ଅନୁବାଦ କରିପାରିବେ । ଫଳରେ ୟୁଜର ଭାଷାକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ । ଏହି ଫିଚରଟି ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଓ iOS ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଜ ୟୁଜର୍ସ ଏହି ଫିଚରକୁ ଚାଲୁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାଟ୍ ଥ୍ରେଡ୍ର ସମସ୍ତ ମେସେଜ ସହିତ ଆଗାମୀ ମେସେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବା ଲାଗି ସେଟିଂ କରିପାରିବେ । ଏହି ଇନ୍-ଆପ୍ ମେସେଜ୍ ଅନୁବାଦ ଫିଚରଟି, ଡିଭାଇସ୍ରେ ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏକାଧିକ ଭାଷା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ମେଟା କୋଟି କୋଟି ୟୁଜରଙ୍କୁ ଭାଷାଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାର କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
19ରୁ ଅଧିକ ଭାଷା ସମର୍ଥନ
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡରେ ମେସେଜ୍ ଅନୁବାଦ ଫିଚର ଇଂରାଜୀ, ସ୍ପାନିସ୍, ହିନ୍ଦୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଋଷିଆନ ଏବଂ ଆରବି ସମେତ 6ଟି ଭାଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ସେପଟେ କିନ୍ତୁ iOSରେ 19ରୁ ଅଧିକ ଭାଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ । ଏହି ଫିଚରର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଉଚିତ । ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଲଆଉଟ୍ ହେବ, ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଭାଷା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଏହା ବିସ୍ତାର ହେବ ।
କେମିତି କାମ କରେ ଏହି ଫିଚର ?
- ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ରେ କିଛି ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କୌଣସି ଏକ ମେସେଜକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଏହାପରେ ଏକ ନୂତନ ଅନୁବାଦ ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯିବ ।
- ତା'ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା ଚୟନ କରିପାରିବେ ।
- ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ପ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ।
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଖାସ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପସନ୍
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଟ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଅନୁବାଦ ସକ୍ଷମ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଅପସନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ପରେ, ସେହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ମେସେଜ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଅନୁବାଦିତ ହୁଏ, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ । ଏହି ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଅନୁବାଦ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆସିଛି ।
ଗୋପନୀୟତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା
ଏହି ଫିଚର ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଭଳି ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି । ଏହି ଫିଚର ୟୁଜରଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବା ମେସେଜଗୁଡ଼ିକ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ କେଉଁଠି ବି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖେନାହିଁ । ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ନିଜର ନୀତି ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପସନକୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଏପରିକି ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜରଙ୍କ ଚାଟ୍କୁ ପଢିପାରେ ନାହିଁ ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଫିଚର ହେଉଛି ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ୟୁଜରଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଯେହେତୁ ରୋଲଆଉଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଏହି ନୂତନ ଫିଚରଟି କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସମର୍ଥନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଚରରେ ସାମିଲ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।