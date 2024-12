ETV Bharat / technology

WhatsApp ଜାରି କଲା କଷ୍ଟମ ଲିଷ୍ଟ ଫିଚର; କେମିତି କରିବେ ବ୍ୟବହାର - WHATSAPP CUSTOM LIST FEATURE

By ETV Bharat Tech Team

ଚାଟ୍‌ ଫିଲ୍ଟର ଦେଖିବା ଲାଗି Chat Listକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ । ଡିଫଲ୍ଟ ଲିଷ୍ଟର ଶେଷରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା '+' ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ । ଲିଷ୍ଟର ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ ଓ ଗ୍ରୁପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ତାଲିକା ଏଡିଟ୍‌ କରିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଟରକୁ କିଛି ସମୟ ପ୍ରେସ କରିରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାଲିକାର ନାମ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ସଦସ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 'ଏଡିଟ୍' ଅପସନ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମ୍ ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକୁ ବାମକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ 'All' ମେସେଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ ।

କଷ୍ଟମ୍ ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗର ସେଟକୁ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ । 'Focus on What Matters With Custom Lists' ଶୀର୍ଷକ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ କଷ୍ଟମ୍ ତାଲିକାରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ।

କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପରିବାର, କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ପାଇଁ କଷ୍ଟମ୍ ତାଲିକା ସହିତ ଚାଟ୍ ବର୍ଗୀକୃତ କରିପାରିବେ। ଚାଟ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ସକରାତ୍ମକ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।