ETV Bharat / technology

ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ହିଟ୍‌ ହୋଇଯାଉଛି କି ? ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏହି ସେଟିଂ, ନଚେତ ଘଟିପାରେ ଅଘଟଣ - How To Fix Phone Overheating

WHAT TO DO IF PHONE OVERHEATS ( ETV Bharat Tech Team )