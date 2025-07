ETV Bharat / technology

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି - WHAT IS WHO FI

Published : July 28, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ Who-Fiର ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏହା ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟେନସନ ପାଲଟିଛି । ଏହି Who-Fi ହେଉଛି ଏକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯାହା କୌଣସି ଭିଜୁଆଲ ଇନପୁଟ୍ ବିନା ମଣିଷଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ AIର ବ୍ୟବହାର କରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି । ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଅନୁସାରେ, ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ Wi-Fi ସିଗ୍ନାଲକୁ ଏକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କାନରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ । ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିଥାଏ । କେମିତି କାମ କରେ Who-Fi ? ଅନଲାଇନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ arXivରେ Who-Fi ବିଷୟରେ ଏକ ଗବେଷଣା ପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଏହା 2.4GHz Wi-Fi ସିଗ୍ନାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣୀକରଣ (Identity Authentication) ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି । ତଥାପି ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଗୋପନୀୟତା ସହିତ ଜଡିତ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । Who-Fi ସିଗନାଲ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର-ଆଧାରିତ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର (Getty Images) ଏହି ନୂତନ Wi-Fi ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା AI ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏଥିରେ Wi-Fi ସିଗନାଲ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର-ଆଧାରିତ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । LLM ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସବୁକିଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବ, ଯାହାକୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିମ୍ବା CSI କୁହାଯାଏ । ଏହି Wi-Fi ସିଗ୍ନାଲ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ୟୁଜରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଏବଂ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବ ।