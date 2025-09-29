ETV Bharat / technology

Arattai App: ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ପାଇଁ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା; ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସ୍ବଦେଶୀ ମେସେଜିଂ ଆପ୍‌

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସ୍ବଦେଶୀ ମେସେଜିଂ ଆପ୍‌ 'Arattai'କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଦେଶୀ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Swadeshi Messaging App
Swadeshi Messaging App 'Arattai' (Image Credit: X/@dpradhanbjp)
Published : September 29, 2025 at 4:49 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀ ଜୋହୋ (Zoho) ଏହାର ମେସେଜିଂ ଆପ୍ 'ଆରଟ୍ଟଇ' ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଶସ୍ତା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ ଭାବରେ କାମ କରିବ । ଏହି ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଚେନ୍ନାଇର କମ୍ପାନୀ ଜୋହୋ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଆପ୍ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେବ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ ।

ଏକ X ପୋଷ୍ଟରେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ Arattai ଆପ୍‌କୁ ଏକ ସ୍ବଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ନିରାପଦ, ବ୍ୟବହାରକାରୀ-ଅନୁକୂଳ । ଏହାସହିତ ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସ୍ବଦେଶୀ ଆପ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆହ୍ବାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଆପ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।'ହେବାର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରାଫିକରେ 100 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଅତିରିକ୍ତ 100 ଗୁଣ ଶିଖର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଜିବା ସମୟରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୋଡ୍ ସକ୍ରି

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି, 'Arattai' ଶବ୍ଦଟି ଏକ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ଅର୍ଥ 'ଆକସ୍ମିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା' କିମ୍ବା 'ଚାଟ୍', ଯାହା ଆପ୍‌ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଏହା ୟୁଜରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗର ସହଜତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ । ଏହି ଆପ୍ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର ନକରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ । ଭାରତର ଏହି ସ୍ବଦେଶୀ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ 'ଆରଟ୍ଟଇ' ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ଏହା ଭାରତରେ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ନମ୍ବର-1 ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ଆପ୍ ପାଲଟିଛି ।

Arattai app: କିଏ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ?

ଭାରତୀୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଜୋହୋ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା 1996 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଧର ଭେମ୍ବୁ ଏବଂ ଟୋନି ଥମାସଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ । କମ୍ପାନୀ ଇମେଲ୍, CRM, HR, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରିଚାଳନା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ 55ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଜୋହୋ ବର୍ତ୍ତମାନ 150ଟି ଦେଶରେ 130 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ Amazon, Netflix, Deloitte, Toyota, Sony, Puma ଏବଂ L'Oreal ସମେତ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ।

ଏକ X ପୋଷ୍ଟରେ, ଭେମ୍ବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ Arattai ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାର 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରାଫିକରେ 100 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆହୁରି 100 ଗୁଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଜିବା ସମୟରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୋଡ୍ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ।

Arattai app
Arattai app (Image Credit: Arattai)

Arattai app: ଖାସ୍‌ ଫିଚର୍ସ

ଆରଟ୍ଟଇ ଆପ୍‌ର ପ୍ରମୁଖ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇମେଜ୍ ସେୟାରିଂ, ଭଏସ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜିଂ, ଅଡିଓ ଏବଂ 1000 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏହି ଆପ୍‌ଟି ବିଦେଶୀ ମେସେଜିଂ ଆପ୍‌ ଯେପରିକି ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଓ ସିଗ୍ନାଲରେ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏହା ସ୍ବଦେଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଆପ୍ ଦାବି କରେ ଯେ ୟୁଜର ଅନ୍ୟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଚାଟ୍ ସୁଗମ ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ । ଏହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ୍ ସମେତ ଅନେକ ଡିଭାଇସରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।

Arattai app: ସିକ୍ୟୁରିଟି

ଆରଟ୍ଟଇ ଆପ୍‌ଟି କଲ୍‌ ଲାଗି ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଟ ଏନକ୍ରିପସନ୍‌ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ମେସେଜ ଲାଗି ସମାନ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପସନ୍‌ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କେବଳ ପ୍ରେରକ ଓ ଗ୍ରାହକ ହିଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଜଡିତ ରହିବେ ନାହିଁ ।

କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍‌ କରିବେ ?

ଏହି ଆପ୍‌ଟି ଉଭୟ Google Play Store ଓ Apple App Storeରେ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ୟୁଜର ଏହି ଆପ୍‌କୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବେ ଓ କେବଳ ଏକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଆସିଲା Realme 15x 5Gର ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ; ମିଳିବ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ

